Les femmes peinent toujours à se faire une place dans l’industrie musicale

Plus généralement, les inégalités hommes-femmes restent très marquées dans les coulisses de l’industrie musicale. Les femmes restent relativement invisibles dans tous les métiers techniques en lien avec le son comme la composition, la production et l’ingénierie musicale. Seules 14% des femmes apparaissant dans le Billboard Hot 100 étaient créditées comme autrices-compositrices en 2022. Cela représente un ratio de 6,8 hommes pour une femme.

Rares sont aussi les productrices de musique. Quelque 5,2% des chansons analysées par l’Annenberg Inclusion Initiative avaient été produites, en partie ou dans sa totalité, par une femme. Les productrices appartenant à une minorité ethnique sont encore plus invisibles que leurs consœurs blanches dans l’industrie : elles représentent seulement 26% de la branche féminine de la profession.

Pour Stacy L. Smith, ces statistiques montrent à quel point les inégalités de genre sont systémiques dans la musique. Plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années pour promouvoir plus de diversité dans l’industrie, mais elles se sont avérées assez peu efficaces. "Tant que les artistes, hommes et femmes, n’embaucheront pas des autrices-compositrices et productrices, les chiffres ne bougeront pas", a souligné l’experte dans un communiqué. "Il ne s’agit pas seulement de permettre à un artiste de s’attribuer le mérite d’une chanson, mais d’identifier les talents et d’engager des femmes à ces postes. C’est la seule façon de voir le changement se produire".