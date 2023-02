Les femmes ont un fort potentiel de persuasion pour promouvoir l'agriculture durable

Les résultats montrent que les hommes âgés sont ceux qui ont réussi à convaincre le plus d'agriculteurs de tailler leurs cacaoyers. Mais une seconde expérience prouve qu'avec un échantillon plus inclusif et un nombre plus important de femmes et de jeunes, les leaders d'opinion potentiels changent de visage. En effet, les chances de convaincre les agriculteurs d'utiliser lesdits ciseaux étaient deux fois plus importantes avec les femmes qu'avec les hommes âgés du premier groupe.

Un résultat qui n'a pas manqué de surprendre les auteurs des travaux. "De l'agriculture à la construction, en passant par la banque et la politique, les hommes plus âgés sont souvent perçus comme les plus influents dans leurs réseaux. Mais dans notre étude, ils n'ont pas eu le plus grand impact", notent ces derniers dans un communiqué.

Des résultats qui traduisent une possible évolution des mentalités dans la mesure où, en Indonésie, l'agriculture est un secteur qui reste largement dominé par les hommes. "Peu de femmes occupent des rôles importants dans les groupes d'agriculteurs locaux, dont beaucoup sont des organisations communautaires visant à améliorer la vie des habitants locaux et qui canalisent le soutien du gouvernement et des organisations internationales", souligne le Pr Matous.