Les femmes, indispensables au bon développement de l’intelligence artificielle ?

Elle pointe la difficulté à penser de manière universelle quand on est toujours limité par son propre prisme : "Foncièrement, on ne peut pas imaginer qu’un groupe aussi homogène puisse réfléchir, rêver, œuvrer pour l’ensemble de la population. Pour l’intelligence artificielle, c’est critique. Telle qu’elle se met en œuvre actuellement, elle recycle tous les biais de genre et les stéréotypes de notre société pour les implémenter et les utiliser comme source de prescriptions pour ses réflexions."

Pour illustrer cette problématique, la chercheuse cite des tests réalisés sur Midjourney, un programme de générateur d'images via l'IA, pour représenter une femme de 50 ans : "On s’est rendu compte que l’IA avait du mal à la représenter et qu’elle montrait des images de femmes beaucoup plus âgées. Cela coïncide avec la disparition des femmes de 50 ans dans les médias, celles qui ne sont ni vieilles ni jeunes. L’IA se base sur les données disponibles, mais elles ne sont pas représentatives du monde réel et elles reproduisent les schémas de pensées sexistes et racistes de notre société."

Du côté de ChatGPT, même en anglais, langue qui ne genre pas les professions, le prototype présuppose qu’un médecin est un homme et qu’une infirmière est une femme. En Belgique pourtant, les femmes représentent 48% des médecins.

Pour Isabelle Collet, il est primordial d’abord de redresser les données, en diversifiant les images notamment, mais aussi les voix et les accents. Les voix d’hommes sont aujourd’hui mieux appréhendées et traduites par les IA notamment car ceux-ci sont plus présents dans l’espace médiatique et donc plus représentés dans les données.

"Ensuite, et surtout, il faut diversifier la population qui programme", affirme la chercheuse pour qui l’IA ne peut pas encore être considérée comme fiable : "Aujourd’hui, on ne peut pas faire confiance à l’IA sur les réponses qu’elle donne, on ne peut pas compter sur sa vision du monde, c’est un jouet performant mais on ne peut pas lui confier tout seul des choses sérieuses à faire."