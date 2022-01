Les femmes impactées dans leur vie quotidienne par des problèmes de santé

Si la Belgique fait plutôt figure de bonne élève en matière de prévention, il y a en revanche de nombreuses femmes impactées dans leurs vies quotidiennes par des problèmes de santé. On fait aussi face à une hausse des maladies chroniques, ce qui s’annonce comme l’un des challenges que le système de santé belge devra relever.

En Belgique, la plupart des décès sont causés par le cancer, les maladies neurovasculaires et cardiaques, et enfin la démence. Toutes ces maladies sont influencées par d’autres facteurs tels que l’asthme ou le diabète, dont l’apparition varie fortement selon des indices socio-économiques tels que l’éducation ou les revenus. Le risque associé au diabète ou à l’asthme est plus élevé lorsqu’il est associé à d’autres éléments tels que l’obésité, ou le tabac, que l’on retrouve davantage dans les classes socio-économiques les moins élevées.

Notre pays fait figure d’exception, puisqu’il fait partie des pays parmi lesquels les femmes sont le plus handicapées dans leur vie quotidienne en raison de problèmes de santé. 16% des 15-39 ans, 21% des 40-59 ans, et enfin 35% des femmes de plus de 60 ans sont concernées. S’il est logique de voir sa mobilité réduite en raison de divers problèmes de santé liés à l’âge, les chiffres restent quand même assez significatifs, notamment chez les femmes plus jeunes.

L’un des points qui pourrait expliquer ces chiffres, et sur lequel le rapport insiste fortement : la santé menstruelle. En effet, ce domaine a besoin de beaucoup plus d’attention et de sensibilisation.