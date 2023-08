Les femmes et le vin : elles ne comptent plus pour des prunes

Depuis quelques années, même si le constat ne saute pas aux yeux, la gent féminine investi la planète viticole : depuis la vigne, aux chais en passant par les métiers de la sommellerie ou la dégustation… Elles y exercent avec talent et compétences. Petit tour d’horizon de cette épopée féminine dans la planète vin qui aurait pu tourner au vinaigre testostéroné, avec Fabrizio Bucella.

Les femmes et le vin c’est une vieille histoire ?

On pense naturellement aux écrivaines Colette ou Marguerite Duras qui n’hésitaient pas à lever la plume et le coude. Plus belge, il y a notre inénarrable Amélie Nothomb, grande amatrice de champagnes. "Lors des séances de dédicaces elle n’hésite pas à vider l’encrier et la bouteille." Ses romans sont parsemés de citations et de conseils sur comment boire le champagne : il doit être froid, très froid, piquant, presque agressif. La volupté du premier verre n’a aucune égale, le deuxième est déjà moins plaisant.

Les veuves champenoises et leurs apports

Et justement, arrêtons-nous sur ces terres champenoises et ses veuves…"Ce sont des femmes ayant enterré leur mari mais pas leurs ambitions. Elles prennent la tête de grandes maisons vers la fin du XIXe siècle voire le début du suivant."

On pense évidemment à Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, la fameuse Veuve Clicquot qui met son mari en bière et le champagne en bouteille dès 1805. Jeanne Alexandrine Louise Pommery (maison Pommery) fait de même en 1858 Mathilde Émilie Perrier (Laurent-Perrier) rejoint le club au début du XXe siècle.

Des femmes dont l’implication impactera durablement le monde du vin : "Elles ont mis en œuvre des innovations techniques et commerciales et pas des moindres. Pour se faire de la réclame sans se casser le dos, Barbe-Nicole Ponsardin lance en 1810 le premier champagne millésime. Cette astuce sera reprise par tous les fabricants de champagne à tire-larigot."

En 1818, peu après la chute de Napoléon, Barbe-Nicole a encore l’ingénieuse idée de couper du vin blanc avec du vin rouge pour faire le premier champagne rosé (ndlr : avant cette technique, les vignerons infusaient des baies de sureau !). Sur le terrain élargi, et exception faite de ces figures champenoises, les femmes n’assureront que des rôles d’aidantes : sarmenteuses, lieuse… Des emplois non rémunérés. Les hommes assurant la pérennité des exploitations. Du côté des transmissions, même topo : elles ne se font alors que de père en fils.

Et dans les écoles ?

Si on élargit le spectre, les femmes prennent de plus en plus de place dans le monde du vin.

"Dans les masters 2 en droit du vin dans lesquels j’enseigne, tant à l’université de Bordeaux et de Reims, on a une proportion incroyable." Devinez combien il y a des jeunes hommes sur une classe de 15 environ ? "Ils sont trois ! Cela fait 12 jeunes dames et 3 jeunes hommes. C’est à peu près la même chose à Sciences-Po Lille où je sévis également."

Question "faire le vin", prenons le fameux diplôme national d’œnologue, le cursus le plus complet et le plus dur dans la filière. Imaginez : ce sont cinq ans d’études de bio ingénieur avec spécialité œnologie.

"La promotion qui vient de terminer, soit la 2022-2023, comptait 47% de femmes dans tous les cursus en France. À l’Agro de Montpellier, ancien SupAgro, il y a même 70% de femmes étudiantes ingénieurs ! Ça nous en bouche un coin et ça m’en a bouché deux quand on regarde les doctorats."

Si on prend l’ensemble des thèses sur la vigne et le vin en France, 75% – donc trois thèses sur quatre – sont conduites par des femmes.

Et les femmes vigneronnes ?

Il y en a tant et plus. Pointons l’une ou l’autre : Isabel Ferrando à Châteauneuf-du-Pape, Mathilde Sauvète en Touraine, Mee Godard à Morgon, Sylvie Esmonin à Gevrey-Chambertin, Slanie de Pontac-Ricard à Myrat, c’est dans le Sauternais…"

En Belgique, nous ne sommes pas en reste avec Annie Hautier au domaine du Chapitre ou la grandiose Vanessa Wyckmans au Château de Bioul.

"Vous me direz, ce sont les propriétaires, elles ne font pas le vin à proprement parler. Que nenni ! À Bioul justement, l’œnologue est une œnologue, Mélanie Chéreau."

Et l’expert d’évoquer les associations sur les femmes et le vin… "Au départ de la Belgique. Quel tour de force ! On a l’initiative du vin des femmes de Muriel Lombaerts. L’idée est de faire choisir des vins par des jurys de femmes." Il est vrai que de nos jours, au restaurant, si on tend la carte des vins, souvent c’est l’homme qui la reçoit.

Les femmes meilleures dégustatrices ?

La science a étudié cette chose et elle n’a pas démontré de manière ferme que les femmes dégustent toujours mieux que les hommes. Ceci étant, il se pourrait que les femmes aient un meilleur odorat, la science a aussi montré que le cycle menstruel aurait une influence sur les capacités de dégustation ! "On aurait d’ailleurs des femmes excellentes dégustatrices, voire super-dégustatrice lors de certaines phases du cycle."

Conseil lecture : "Vigneronnes" Sandrine Goeyvaerts Ed Nuriturfu, un livre répertoriant des femmes vigneronnes incontournables !