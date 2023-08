Les femmes et le sport avec notre championne Emeline Detilleux, au Beau Vélo de RAVeL !

Ce qu’elle apprécie dans ce sport exigeant, c’est le fait qu’il soit complet, qu’il demande aussi bien du travail technique, que physique. Pour y parvenir, il faut donc un dépassement de soi, qu’Emeline apprécie tout particulièrement. Elle aime également, le travail technique qu’il faut fournir pour être performante sur tous les obstacles des circuits.

Pour entretenir sa forme, en plus de sa routine de préparation physique en salle toutes les semaines, elle pratique aussi la course à pied et en hiver, la natation. Au programme de son entraînement : c’est cinq jours semaine de préparation physique, en plus de son entraînement VTT, entre 20 et 25h d’entraînement semaine !