Les femmes et l’Europe : quoi de neuf au Parlement européen ?

Face aux nombreuses critiques, Metsola s’est engagée à respecter l’opinion majoritaire de l’hémicycle en faveur de l’avortement. "Je continue à répéter et à m’engager sur la position du Parlement. Le Parlement est sans ambiguïté sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, et je serai sans ambiguïté". En tant que vice-présidente du parlement, elle a récemment publié une résolution condamnant la loi anti-avortement polonaise. "Je l’ai promue et je l’ai présentée… C’est exactement ce que je ferai avec toutes les positions qui ont été prises dans ce domaine dans tous les États membres", a-t-elle expliqué.

Pour dissiper d’autres doutes, la présidente a aussi promis de cesser complètement de voter – quelques soient les questions politiques en jeu – et de toujours suivre la position prise par l’hémicycle.

En tant que présidente du Parlement européen, Roberta Metsola présidera les débats et les activités de l’institution pendant deux ans et demi, elle représentera le Parlement au sein de l’Union européenne (UE) et au niveau international et signera la plupart des lois européennes et le budget de l’UE.

Le Parlement est sans ambiguïté sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, et je serai sans ambiguïté

Dans son discours d’investiture, elle a déclaré : "Au cours des prochaines années, les citoyen.nes de toute l’Europe se tourneront vers nos institutions pour le leadership et la direction à suivre, tandis que d’autres continueront à tester les limites de nos valeurs démocratiques et de nos principes européens. […] Nous devons lutter contre le discours anti-UE qui s’installe si facilement et si rapidement. […] A ceux qui cherchent à détruire l’Europe : sachez que cette maison se dresse contre vous.”

Son mandat ne sera pas facile. Même si elle est propulsée à la présidence par le grand bloc conservateur, elle se trouve face à des groupes socialistes et de centre-gauche de plus en plus puissants. Le Parlement se prépare aux élections de 2024 et fait encore le deuil du décès d’un Président généralement très apprécié, David Sassoli.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

En outre, elle se trouve face à un agenda politique complexe, ambitieux et polarisateur : le besoin de réduire les émissions de carbone, numériser l’économie en préservant l’emploi et les droits sociaux, renforcer l’unité et la solidarité du bloc, renforcer le respect de l’État de droit partout dans l’UE, les relations internationales, etc. Elle devra donc diriger le Parlement avec une vision stratégique, une intégrité, un pragmatisme politique et une capacité de médiation entre les camps idéologiques.

Puisse donc Roberta Metsola tenir sa promesse de représenter les positions du PE sans ambiguïté, et devenir une force progressiste pour un changement positif. Et puisse-t-elle en effet devenir un modèle pour toutes les femmes, en veillant à ce qu’il ne se passe pas encore 20 ans avant qu’une autre femme ne soit élue présidente du Parlement européen. Les "role models" comptent pour beaucoup, mais des actions concrètes comptent encore plus.