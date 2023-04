Les femmes encore victimes de très nombreuses inégalités dans le secteur alimentaire

Elles possèdent moins de terres, gagnent moins d'argent et sont plus vulnérables face aux crises: les femmes, indispensables pour produire les aliments et nourrir le monde, sont encore victimes de très nombreuses inégalités, a pointé jeudi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Dans un rapport publié pour la première fois depuis 2010-2011, la FAO estime qu'elles occupent une place généralement "marginale" dans les systèmes agroalimentaires et doivent "composer avec des conditions de travail souvent plus difficiles que celles des hommes, dans la mesure où elles sont cantonnées à des emplois occasionnels ou à temps partiel, informels, peu qualifiés".

Les femmes représentent plus de la moitié de la main d'oeuvre agricole dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, et un peu moins de la moitié en Asie du Sud-Est.

Les femmes disposent aussi d'une capacité d'adaptation et de résilience moindre lors de chocs climatiques.

Un peu partout dans le monde, elles accusent un retard conséquent dans l'accès aux terres, aux intrants (engrais, semences), aux financements ou aux technologies, alors qu'elles sont souvent plus dépendantes de l'agriculture pour survivre.

"La part des hommes qui détiennent des droits de propriété ou des droits garantis sur des terres agricoles est deux fois plus élevée que celle des femmes", dans les quelque 40% des pays qui fournissent des données sur la propriété foncière des femmes, indique la FAO. De par leur manque de ressources et d'information, "les femmes disposent aussi d'une capacité d'adaptation et de résilience moindre lors de chocs climatiques".