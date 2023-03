Les femmes encore trop peu représentées à la tête des banques en Europe, selon l’Autorité bancaire européenne

"La représentation des femmes (à la tête de banques européennes) s’améliore progressivement" mais "trop lentement" alors même que leur présence au sein des organes de direction contribue à une meilleure rentabilité, a indiqué l’Autorité bancaire européenne (ABE) dans un rapport.

Ayant étudié la situation de 662 établissements de crédit et 129 entreprises d’investissement, l’institution a relevé que seuls 11,3% des 689 directeurs généraux étaient des femmes (contre 8,5% en 2018).

En outre, plus de la moitié de ces établissements (56%) n’a pas de femme directrice exécutive. L’ABE a également noté que plus de la moitié (58%) des établissements de crédit où les directions exécutives sont féminisées affiche une rentabilité plus élevée que la moyenne.

Les dirigeantes reçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 9,4% à celles de leurs homologues masculins, relève encore l’étude.