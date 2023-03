L'âge de la mère à la naissance de son premier enfant était en 2021 le plus élevé en Espagne et en Italie (31,6 ans), au Luxembourg (31,3 ans) et en Irlande (31,2 ans). A l'inverse, il était le moins élevé dans les pays de l'est de l'UE et, en particulier, en Bulgarie (26,5 ans).

La natalité était en baisse dans tous les pays de l'UE en 2021 puisqu'une femme y a en moyenne 1,53 enfant, alors que ce chiffre devrait être de 2,1 si on veut éviter que la population d'un pays - hors chiffres de l'immigration - ne diminue pas.