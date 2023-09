Les femmes désormais mieux représentées lors des crash-tests grâce à un modèle féminin inédit

Il faut savoir que dans un premier temps, les muscles du cou des femmes sont plus fragiles que chez les hommes. Le poids moyen d’un homme qui est de 62 kg soit 15 kg en plus qu’un modèle de femme classique. Même principe pour la taille qui est de 15 cm de moins qu’un homme. Les épaules d’une femme sont aussi plus étroites et ses hanches plus larges.

"Ces mensurations avec un centre de gravité plus bas jouent un rôle important pour évaluer les risques que prennent les femmes en voiture" confie Astrid Linder, ingénieure au sein de l’institut suédois.