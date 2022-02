Les Femmes de Mars se mobilisent à Charleroi

Derrière Les femmes de mars, on retrouve une vingtaine d’associations et des regroupements citoyens qui militent contre les inégalités. Tout le monde est le bienvenu, les enfants, les hommes et les femmes de tous âges. Depuis sa création en 2016, le mouvement est devenu tellement grand, qu’il existe désormais un "QG des femmes de mars". Un véritable lieu d’échange et de partage de projets !