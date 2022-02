Les Femmes de Mars de plus en plus mobilisées à Charleroi

Le mois de mars se prépare à nouveau sous le signe de l’égalité entre les hommes et les femmes à Charleroi. La ville va vivre pendant un mois au rythme des activités de Femmes de Mars. Le monde associatif et culturel mettra les femmes au centre de leurs préoccupations. Et le programme est long comme un catalogue. Expositions, Ciné-débat, concerts, formations, … Tout commence le 3 mars par une soirée de lancement dans le tout nouveau local des Femmes de Mars dans le Passage de la Bourse. Avec une exposition "La pauvreté aussi est sexiste". Exposition également le lendemain au Centre d’Action Laïque intitulée le chant des sirènes. Le mythe de la sirène dangereuse pour les marins sera revu et réinterprété de manière plus positive pour les femmes.

Le programme se trouve sur le site des Femmes de Mars. Petit aperçu :

Une balade contée décoloniale projettera les participants en 2060, dans un monde où la place des femmes afro-descendantes ne sera peut-être plus la même. Un cortège et un concert dans les rues de Charleroi le 8 mars, journée internationale des droits des Femmes. Des concerts à l’Eden avec des femmes mises en avant sur scène. Un spectacle de danse de Pina Bausch à Charleroi Danse qui va questionner les relations entre hommes et femmes. Un évènement de danse dans l’espace public organisé par "Yes, we dance". Du cinéma au Quai 10. Une soirée dégustation de vin produit par des femmes.

Impossible de tout détailler mais un constat : d’année en année, de plus en plus d’associations participent à ces Femmes de Mars. Le programme s’étoffe, les partenariats se développent. Et la réflexion sur l’égalité entre les femmes et les hommes s’enracine à Charleroi.