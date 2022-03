Les femmes célèbres confrontées à la douleur de la chute des cheveux

"L'alopécie n'est pas une blague !", a réagi lundi dans un communiqué la Fondation nationale de l'alopécie, basée en Californie. "Il s'agit d'une maladie auto-immune qui entraîne une perte de pilosité sur le cuir chevelu, le visage et parfois d'autres parties du corps", détaille la Fondation. Cette affection touche environ 7 millions de personnes aux Etats-Unis et quelque 147 millions dans le monde, relève-t-elle.

"Elle peut avoir un impact émotionnel, psychosocial et mental important... De nombreuses personnes font face à la douleur et la meilleure chose que nous puissions faire est de les soutenir et de lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui persistent", insiste sa présidente, Nicole Friedland.

Certains s'étonnaient lundi que Chris Rock ait moqué les cheveux ras de Jada Pinkett Smith aux Oscars, estimant qu'il savait pertinemment qu'il s'agissait là d'un sujet sensible.

En 2009, l'humoriste avait en effet abordé la relation complexe entre les femmes noires et leurs cheveux dans un documentaire, "Good Hair", qu'il a co-écrit et dont il est le narrateur. Chris Rock avait expliqué que l'idée de ce film lui était venue de l'une de ses filles, qui lui demandait pourquoi elle n'avait pas de "beaux cheveux".