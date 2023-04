Les femmes bruxelloises du "modèle méditerranéen" travaillent-elles moins que les autres comme l’indique Bernard Clerfayt ?

D’après Bernard Clerfayt, cette forte différence entre le taux d’activité des femmes et des hommes est alimentée par des femmes étrangères (que l’on devine de l’expression "modèle méditerranéen") qui ne souhaitent pas travailler.

Pour le savoir, nous nous tournons à nouveau vers les chiffres les plus récents de Statbel. Ceux-ci ont mesuré la différence de taux d’emploi entre Belges et étrangers hors UE27 pour les personnes de 20 à 64 ans. Autrement dit, quels sont les taux d’emploi parmi les hommes et femmes belges et les hommes et femmes étrangères, et quel est l’écart entre ces deux taux ?

Pour la différence entre femmes belges et femmes étrangères de chaque région, les résultats sont ceux-ci :

Bruxelles : 24,1 points de pourcentage

Flandre : 35,7 points de pourcentage

Wallonie : 35,6 points de pourcentage

Ceci signifie qu’à Bruxelles, le taux d’emploi des femmes étrangères est 24% plus bas que le taux d’emploi des femmes belges. (Par exemple - et nous n’avons pas ces taux à disposition - si le taux d’emploi des femmes belges est de 74%, il est de 50% pour les femmes étrangères).

Mais on constate avec ces chiffres que cette tendance est plus faible à Bruxelles que dans les deux autres régions du pays. Étant donné que l’écart de taux d’activité entre hommes et femmes est plus petit en Wallonie et en Flandre qu’à Bruxelles alors que dans le même temps, l’écart de taux d’emploi entre femmes étrangères et femmes belges à Bruxelles est plus faible, il est difficile d’affirmer que le non-emploi des femmes étrangères à Bruxelles est le moteur de l’écart d’emploi entre hommes et femmes dans la capitale.

Cette recherche sur base des taux d’emploi mérite la prudence. Le taux d’emploi recouvre les gens à l’emploi, mais ne dit pas si les personnes qui sont à l’emploi cherchent ou non du travail. Les premiers seront au chômage et considérés comme des actifs. Les seconds sont considérés comme inactifs, et peuvent être à la pension, en formation, aux études, en maladie-incapacité de travail ou au foyer. Cette étude rapide n’identifie pas non plus les raisons pour lesquelles les femmes étrangères travaillent moins que les Belges : manque de formation, barrière linguistique, discrimination sur le marché de l’emploi ou, comme le suggère Bernard Clerfayt, la non-volonté de travailler.