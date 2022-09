Les femmes belges et leurs seins, une histoire de désamour

A quel point les femmes belges regardent-elles leurs seins ? Dans quelle mesure sont-elles attentives aux signaux avant-coureurs d’une éventuelle tumeur ? L’asbl Pink Ribbon (le fameux "ruban rose") a sollicité le bureau d’enquêtes IVOX pour interroger un millier de femmes belges au sujet de leurs connaissances et de leur comportement vis-à-vis du dépistage précoce des tumeurs mammaires. Les résultats montrent qu’elles sont peu attentives à ces signaux avant-coureurs. C’est même une histoire de désamour que révèle cette enquête.

Cachez-moi ces seins…

Six femmes sur dix évitent de se regarder dans le miroir et un tiers avouent avoir parfois honte de leurs seins. Pourtant, 7 répondantes sur 10 voient dans leur poitrine un élément important de leur identité de femme et pensent qu’il y a de quoi en être fières. Mais 3 sur 10 en sont gênées et un quart pense même à la dissimuler autant que possible.

Ce sont les femmes les plus jeunes qui se montrent les moins satisfaites (moins de 34 ans) ainsi que celles issues de milieux socio-économiques moins favorisés.