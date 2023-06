Les femmes absentes du sommet des entreprises du BEL20 : "Sans contrainte légale, le pouvoir reste dans l’entre-soi masculin"

En Belgique, pourtant, les femmes représentent la portion majoritaire de la population (à environ 51%), ainsi que 60% environ des diplômé·es de l’enseignement supérieur. Elles sont donc plus que qualifiées pour partager les hautes responsabilités. La mixité professionnelle, comme le précise JUMP dans son rapport, constitue également un avantage compétitif non-négligeable pour toutes les entreprises.

Mais malgré leurs compétences et la plus-value que leur expertise représente, sans quotas imposés, les femmes continuent de se heurter de plein fouet au plafond de verre.

Comme le précise Isabella Lenarduzzi, fondatrice de JUMP : "Personne n’aime les quotas, surtout pas les personnes qui sont censées en bénéficier, car cela les stigmatise. Mais la pente ne va pas naturellement vers l’égalité. Sans obligation légale, il n’y a pas d’effet. Sans contrainte légale, le pouvoir reste dans l’entre-soi masculin."

Pour pallier cela, JUMP propose de s’inspirer de la France, première de classe en matière d’égalité professionnelle en Europe. Une plus grande transparence est également nécessaire afin de pouvoir mettre en avant les entreprises-modèles en matière de diversité et de favoriser leur attractivité.

À l’inverse, pour les mauvaises élèves, les marchés publics et aides de l’État se verraient plus difficiles d’accès. Une méthode déjà appliquée par l’Italie, la France et la Commission européenne, et que la Belgique se devra de suivre, si elle veut conserver sa position en termes d’égalité des genres et ne pas dégringoler en bas du classement, selon l'association.