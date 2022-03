Les féministes victimes de Zoombombing : une technique pour les faire taire

Le 7 mars dernier, l’association féministe Le Monde selon les femmes, en collaboration avec le Collectif des femmes de Louvain-la-Neuve, présentait sa dernière publication sur l’écoféminisme, "Polyphonie écoféministe : entre terres et mèr·es".

"C’était un moment de fête pour nous, à la veille du 8 mars. Cela fait plus de 25 ans que nos associations collaborent. Nous étions très heureuses de présenter ce travail à l’intersection entre les luttes environnementales et pour les droits des femmes", souligne aux Grenades Agnès Bertrand Sanz, coordinatrice au sein du Monde selon les femmes.

L’événement s’est déroulé à la fois en présentiel et en ligne via la plateforme de vidéoconférence Zoom – une pratique qui s’est démocratisée durant la pandémie et permet la présence d’un public international. 50 personnes y participaient lorsque l’événement a dû être interrompu à la suite d’un Zoombombing causé par des hommes opposées aux mouvements et revendications féministes. Un zoombombing est une intrusion non désirée et perturbatrice dans une vidéoconférence, généralement effectuée par des trolls ou des pirates informatiques.