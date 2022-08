Les féministes, "les petites-filles des sorcières que Twitter n’arrive pas à brûler"

Pour parler des féminismes, je me suis mis dans la peau de quelqu’un qui n’y connaissait rien en la matière. Comment reconnaître une féministe, à quoi est-ce que ça ressemble, où les trouver ?



Je suis allé consulter la bible des opinions, l'antre du militantisme qui rassemble les féministes mais aussi Michel, Claude ou Gontrand qui se définissent eux plutôt comme "humanistes et non féministes". D’ailleurs, ils le crient haut et fort ou plutôt aiment l’écrire en lettres capitales car "on ne peut plus rien dire et vive la liberté d’expression". Vous l’aurez compris, je me suis rendu sur ce doctissimo de la pensée, ce micro-trottoir du net qu’est Twitter…