Les featurings, la nouvelle stratégie du monde musical pour rentrer sur le marché chinois

Warner Music Asia et Atlantic Records UK ont aussi tout intérêt à ce que le public soit réceptif à "Adrenaline". Les professionnels de la musique lorgnent de plus en plus vers l’Asie, et tout particulièrement la Chine, pour accroître leur influence. En apparence, l’empire du milieu a tout de l’eldorado pour l’industrie musicale. Il compte plus de 1,4 milliard d’habitants, qui semblent tout particulièrement apprécier le quatrième art. Les Chinois passent, en moyenne, 22 heures et 9 minutes par semaine à écouter de la musique, selon la Fédération internationale de l’industrie phonographique. Ils ne consacraient que 17 heures et 7 minutes hebdomadaires à cette activité en 2019.

La plupart des Chinois écoutent de la musique à travers des plateformes de streaming, et non plus en la piratant comme il y a quelques années. Un problème subsiste : Spotify, Apple Music et consorts ont encore des difficultés à pénétrer un marché majoritairement contrôlé par le groupe Tencent. Ils intensifient toutefois leurs efforts dans ce sens. En 2017, le Suédois Spotify a procédé à des participations croisées minoritaires de l’ordre de 10% avec le géant chinois du numérique pour étendre leur présence respective sur les marchés principaux de chacun d’eux.