Les favorites, les étapes clé, les chances belges, ce qu’il faut savoir sur le Tour de France Femmes avec Zwift

Pour assurer la transition entre les hommes et les dames, ASO a décidé de fixer le départ à Paris le jour de l’arrivée de la Grande Boucle. Difficile d’opter pour un théâtre plus symbolique que les Champs Elysées pour décerner le premier maillot jaune. La "plus belle avenue du monde" devrait couronner une sprinteuse et Lorena Wiebes (15 victoires en 2022) part avec les faveurs des pronostics.



La troisième étape mène le peloton à Épernay via un final similaire à celui qui a permis à Julian Alaphilippe de s’emparer du maillot jaune en 2019. L’enchaînement côte de Mutigny-Mont Berton pourrait donner des idées à certaines et peut-être déjà créer quelques écarts. Le final raide (500 m à 8%) devrait ponctuer le spectacle.



Le lendemain place aux chemins blancs dans le département de l’Aube : une étape vallonnée (1415 m de dénivelé positif) et piégeuse avec 6 côtes et près de 13 kilomètres de "gravel". "C’est le genre d’étape où vous ne pouvez pas gagner le Tour mais vous pouvez certainement le perdre", prévient Danny Stam. Toutes les candidates à la victoire affichent des résultats intéressants au Strade Bianche, la référence en la matière.



Après une très longue 5e étape (176 km) et les premiers contreforts des Vosges (étape 6), le peloton va aborder le week-end décisif. 5350 m de dénivelé sont au programme des deux derniers jours de course. Le samedi, les meilleures grimpeuses disposent de trois cols de première catégorie (Petit Ballon, Platzerwasel et Grand Ballon) pour faire la différence. Le dimanche, avec la fatigue accumulée, le Ballon d’Alsace et Super Planche des Belles Filles et ses terribles pourcentages vont faire mal aux jambes. Un terrain de jeu idéal pour valider la victoire ou tenter de renverser l’ordre établi. "Le danger sera partout", résume Stam. De quoi on l’espère, vivre une course pleine de suspense.