Chez les hommes, différents favoris se dégagent. S’il fallait n’en sortir que trois, on pointerait probablement les Etats-Unis, la Serbie et la Lettonie. Les Américains parce qu’ils sont les tenants du titre et qu’ils restent l’une des places fortes du basket en général et, a fortiori, du basket 3x3. Reste cependant à voir quelle équipe ils aligneront.

On pointera évidemment aussi la Serbie puisque, sur les 6 premières éditions de la Coupe du monde, la nation des Balkans en a remporté 4, dont 3 consécutives entre 2016 et 2018. Puis, reste la Lettonie, championne olympique en titre, et qui aura donc à cœur de confirmer l’exploit de 2021.

Du côté des femmes, on pointera évidemment aussi les Etats-Unis, championnes olympiques en titre. Mais attention aux Chinoises, médaillées de bronze à Tokyo et tenantes du titre en Coupe du monde.