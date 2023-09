Les faux nombrils : la nouvelle obsession beauté des réseaux sociaux chinois

La nouvelle lubie d’une poignée de socionautes : déplacer son nombril pour allonger sa silhouette.

Une trentaine de faux nombrils pour 0,50 € ! Voilà ce que propose le bazar virtuel Pinduoduo, l’une des plus importantes plateformes de e-commerce en Chine, et qui semble faire le bonheur de milliers d’utilisatrices régulières des réseaux sociaux Douyin et Xiaohongshu, comme l’a récemment révélé South China Morning Post.

Né dans l’empire du Milieu, ce phénomène commence à se répandre sur des plateformes sociales comme TikTok, montrant que les injonctions liées à l’image corporelle sont encore bien présentes dans le quotidien des femmes, et ce partout dans le monde.

Des jeunes femmes découpent puis se collent ce qui s’apparente à un tatouage éphémère, évoquant la forme d’un nombril, quelques centimètres au-dessus du véritable orifice. Lequel est dissimulé par un pantalon, une jupe, ou un short, tandis que le faux nombril est mis en valeur par un crop top. La finalité de ce stratagème est simple : de créer une illusion d’optique pour allonger les jambes et affiner la silhouette.