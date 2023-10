"Les fantômes du Havre" : découverte macabre et drame familial avec Frédéric Diefenthal et Barbara Cabrita

Ce téléfilm franco-belge de Thierry Binisti, également réalisateur du film Le Prochain Voyage et de la série La Doc et le Veto , vous embarque pour une enquête policière autour de la découverte macabre d’un corps momifié. Retrouvé dans un appartement du Havre, le cadavre d’une femme caché dans une ancienne cheminée est entouré de mystère.

Sur le terrain, un duo de flics composé de la capitaine Ariana Salles et de son ami, Gaspard Lesage, est en charge de l’affaire. En début d’enquête, Ariana Salles se retrouve face au médecin légiste (Nicolas Marié) et s’aperçoit que celui-ci n’est autre que son père qu’elle n’avait plus vu depuis des années. Du côté des potentiels suspects, les indices les mettent sur la piste d’une famille influente de la région qui ne semble pas être étrangère au drame. Les enquêteurs se lancent alors à la poursuite de la vérité et feront sortir de l’ombre de lourds secrets familiaux…