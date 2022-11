Les fantômes de Maurice Olender, une émission à réécouter sur Musiq3

Pascale Seys recevait l’archéologue, historien, écrivain, créateur et coéditeur de la collection La Librairie du XXIe siècle, à son micro en mai 2017 pour discuter de la publication aux éditions du Seuil d’un livre mémoire intitulé Un fantôme dans la bibliothèque. Un récit de souvenirs faits de différents textes écrits parfois à vingt années d’intervalle dans lequel il raconte comment, de cliveur de diamant il est devenu ciseleur de mots et comment de résistant scolaire, il est devenu professeur d’université et intellectuel de premier plan. Il a découvert la philosophie de Nietzsche et de Spinoza en même temps que la polyphonie. Il nous parle de cendres, de livres — beaucoup de livres — de trains, de Dieu, de mémoire, d’archives et des fameux fantômes qui rôdent dans les bibliothèques… qui ne sont pas ceux que l’on imagine.