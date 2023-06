Les fans présents au concert de Guns N'Roses à Tel Aviv ont entendu un nouveau titre

Cependant, la chanson n'a pas été interprétée lors du concert à Tel Aviv, mais on se souvient que le groupe avait procédé de la même manière avec le single "Hard Skool".

Également tirée de l'impressionnant et long processus d'écriture et d'enregistrement de "Chinese Democracy" (2008), la chanson avait d’abord été entendue lors de plusieurs soundchecks avant d’être ajoutée à la setlist des shows et de sortir en single.

A l’époque de la sortie de " Hard Skool ", Slash avait expliqué que si les titres n’étaient pas nouveaux, les versions actuelles le sont. Duff McKagan et lui ont réenregistré le tout (sauf la batterie) et y ont ajouté de nouveaux éléments.

"Ces deux morceaux ont une histoire intéressante. Axl avait beaucoup de titres enregistrés au fil du temps. Mais ces deux-ci, nous les avons vraiment reconstruits, avec Duff. J'ai écrit mes propres parties, on a gardé uniquement la batterie et refait tout le reste."