Les fans ne reconnaissent pas Lady Gaga dans cette vidéo

Comme beaucoup d'autres stars, la chanteuse et actrice américaine possède sa propre marque de cosmétiques depuis 2019, Haus Labs, vegan s'il vous plaît, et évidemment, comme il est de bon ton, inclusive. Dans une vidéo de promo sur son TikTok pour de nouveaux crayons à lèvres, son visage semble quelque peu différent, au point que certains fans ne la reconnaissent pas.

Lady Gaga a choisi un make-up nude pour mettre en valeur ces nouveaux produits à lèvres. Elle apparaît ainsi assez naturelle mais dans le même temps, la forme de son visage semble avoir quelque peu changé, comme plus étiré, les joues plus creusées. Ce qui a d'ailleurs fait dire à certains qu'elle a sûrement perdu du poids pour le tournage de la suite de Joker, Joker: Folie à deux. Un tournage qui s'est terminé il y a 6 semaines et dont la sortie est toujours prévue à l'automne 2024. Sur son Instagram, Lady Gaga avait d'ailleurs posté une photo d'elle en Harley Quinn pour sonner le clap de fin et elle apparaissait effectivement les joues assez creusées.