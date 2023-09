Les fans furieux de l’horaire du derby : « C’est inadmissible, on n’a pas été respecté »

La rencontre entre le RWDM et l’Union aura lieu presque sans supporters extérieurs ce jeudi soir. En prévision de la rencontre, Charly De Waseige a tendu son micro à un supporter de chaque équipe alors que l’horaire plaît pas du tout.

Attendu depuis 1985, le derby de la Zwanze entre le RWDM et l’Union Saint-Gilloise ne se fera pas dans les meilleures conditions. Dans les deux camps, l’horaire de 18h30 un jeudi a été largement décrié. Malgré les protestations des deux clubs, rien n’y a fait. Les fans de l’Union ont donc décidé de boycotter ce derby tant attendu.

Fan de l’Union, Nathalie Thirionet a d’abord expliqué la problématique d’un tel horaire. "C’est compliqué pour nous de nous déplacer. À cette heure-là, à Bruxelles, tout est bouché, la plupart des gens, dont je fais partie, travaillent donc je ne pourrais jamais aller au stade. En plus, on nous impose de prendre un car de Saint-Gilles à Molenbeek. C’est complètement dingue car les cars servent à d’autres choses à ce moment-là, notamment pour les écoles. L’organisation est très mal gérée et les supporters n’ont pas du tout été respectés."

Elle a été suivie dans le même sens que Patrick Van Gompel, un supporter molenbeekois, qui a évoqué la décision des fans. "Après le boycott des supporters du RWDM et de ceux de l’Union, les deux clubs ont réalisé un communiqué ensemble auprès de l’Union belge et de la Pro League pour demander un report du match, ne serait-ce que de quelques heures. Le club a tenté de faire retarder l’heure du coup d’envoi mais le manager du calendrier a décidé de ne pas en tenir compte."

Pour le fan du RWDM, c’est l’horaire, plus que le jour, qui rend la situation difficile. "La rencontre a été reportée car l’Union joue en Europe, on n’a pas de problèmes avec ça mais Genk et Bruges sont dans la même situation et jouent à 20h45. Ça aurait été n’importe quel match de championnat, un horaire pareil est inadmissible pour les supporters de football. Il faut pouvoir le prendre en compte, j’espère qu’ils les feront pour les prochains matches."

Du côté de l’Union, aucun fan membre d’un club de supporter ne sera au match. En face, les clubs de supporters du RWDM ont décidé d’intégrer les tribunes en deuxième mi-temps."La plupart des fans vont suivre cette demande mais rien n’empêche qui que ce soit d’aller voir la rencontre dès la première minute, cela reste un match très important pour nous. Il faut pouvoir montrer son mécontentement sinon on va finir par avoir des matches le mardi à midi, en allant dans l’extrême", explique Van Gompel.

Des deux côtés, aucun geste n’a été fait par les clubs envers les supporters mais aucune demande n’a été adressée dans ce sens. Pour les supporters interrogés, ne pas pouvoir profiter pleinement du derby est une déception mais ils affirment que les joueurs et les staffs respectifs "comprennent" la situation.