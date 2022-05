Les fans disent adieu à Arno ce mercredi, à l’Ancienne Belgique

Il nous a quittés il y a dix jours. Un putain (!) de samedi noir.

Les fans d’Arno, décédé le 23 avril dernier, pourront lui rendre un dernier hommage ce mercredi, entre 10 et environ 13h30, dans le hall d’entrée de l’AB, a fait savoir la salle de spectacle bruxelloise. "Son urne occupera une place d’honneur et vous pourrez également laisser un message personnel dans le registre de condoléances". Ensuite un moment intime, dans la sérénité, aura lieu dans la grande salle de spectacle. Un instant mémoriel pour les proches, amis et famille, la salle sera alors fermée au public.

Ostendais de naissance, Arno Hintjens résidait à Bruxelles depuis les années 80 et fréquentait assidûment l’hypercentre et le quartier de la place Sainte-Catherine.

Les responsables de la salle mythique du boulevard Anspach avaient déjà ouvert un registre de condoléances ce dimanche.