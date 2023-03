Les fans de Radiohead devront prendre leur mal en patience !

Petite déception pour les fans de Radiohead : malgré ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines, le groupe n’a pas l’intention de sortir de nouveaux titres " tout de suite ".

C’est le batteur du groupe, Philip Selway qui parle maintenant de deux ans avant de pouvoir écouter quelque chose de nouveau.

En janvier, c’était pourtant lui qui avait parlé de " l’année 2023 " comme date d’arrivée de matériel à découvrir.

Cette fois, c’est au Prog Magazine [via MusicNews] qu’il a déclaré : “Nous sommes toujours en discussion, mais pour ce qui est d’un véritable projet collectif, au-delà de Kid A et d’Amnesiac [le projet de réédition de Kid Amnesia et l’exposition interactive de 2021], l’échéance nous paraît beaucoup plus lointaine. Nous en parlons, mais pour l’instant, chacun fait son propre truc. "

"Lorsque la pandémie s’est déclarée, nous avions déjà prévu de nous éloigner de Radiohead pour pouvoir nous consacrer à d’autres choses. Puis ces autres projets ont pris de l’ampleur, alors nous leur laissons le temps d’aller là où ils doivent aller. Mais oui, nous nous retrouverons bientôt et dans les deux prochaines années, il y aura quelque chose, d’une manière ou d’une autre."

Le dernier album du groupe A Moon Shaped Pool, remonte à 2016 et leur dernière tournée à 2018. En 2021, Radiohead avait proposé un triple album, KID A MNESIA, une réédition des albums Kid A et Amnesiac ainsi que d’autres raretés et faces B intitulées Kid Amnesiae.

En 2023, cela fait 20 ans qu’est sorti Hail To The Thief et Phil Selway avait déclaré en janvier dernier : "On va se réunir au début de l’année, et je suis certain qu’on trouvera d’autres idées pour la suite. " Hail To The Thief ", ça fait longtemps, n’est-ce pas ?"

Depuis le dernier album de Radiohead, Thom Yorke et Jonny Greenwood ont formé quant à eux un projet parallèle, celui de The Smile, avec Tom Skinner de Sons of Kemet à la batterie.