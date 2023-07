Les fans de Newcastle les plus injurieux de Premier League, Manchester United plus mauvais élève des grands clubs

Les commentaires négatifs se sont multipliés sur les réseaux sociaux et le monde du football n’a pas été épargné par cette tendance. Insultes, racisme, moqueries, certains supporters ont parfois dépassé les bornes sur les réseaux sociaux.

SeatPick a analysé les commentaires des supporters des clubs de Premier League sur la page Reddit qui leur est concerné. Le but de l’entreprise était de voir quels supporters avaient le plus grand nombre de commentaires négatifs et d’insultes. Les résultats étaient ensuite transformés en une note sur 10, où les notes les plus hautes étaient réservées aux plus mauvais élèves.

Et le club qui est sorti du lot est Newcastle avec une note de 9,52/10. Récemment racheté, un des clubs historiques de la Premier League a vécu un véritable renouveau cette saison et participera à la Ligue des Champions. Pourtant sur son subreddit, les supporters de Newcastle ont visiblement eu tendance à se laisser aller à des insultes, avec en moyenne 42.80 mots injurieux pour 100 commentaires.

Derrière les Magpies, on retrouve un trio d’équipes qui ont toutes connu une saison compliquée. West Ham est en deuxième position. Les Londoniens ont sauvé leur saison en remportant la Conference League mais ont terminé dans la deuxième partie de tableau en Premier League. Les Hammers ont reçu une note 8,57/10. Viennent ensuite Nottingham Forest (8,33) et Everton (7,85) qui ont dû lutter pour leur maintien, ce qui peut expliquer en partie l’énervement de leurs supporters.

A l’opposé dans le classement, Brentford et Bournemouth sont les meilleurs élèves avec un score de 0,71/10. A noter que parmi les cadors de Premier League, Manchester United est l’équipe classée la plus haute, en 5e position, avec une note de 6,9/10.

Chelsea (16e) et Liverpool (17e) sont les deux grandes équipes avec le meilleur score avec 2,38/10 pour les Blues et 2,14/10 pour les Reds. Assez étonnant puisque l’on sait que les deux équipes ont connu une saison très loin de leurs standards. Manchester City (8e avec 6,19/10), Tottenham (10e avec 5,47/10) et Arsenal (11e avec 4,76/10) sont, eux, dans le milieu de tableau.

Si le classement peut prêter à sourire, il pourrait avoir une incidence dans le comportement des supporters puisqu’il est peu reluisant d’apparaître en tête des équipes dont les supporters sont les plus injurieux.