Les fans de musique s’inquiètent plus que les autres pour le climat d’après une étude

Des chercheurs de l’université de Glasgow se sont penchés sur la conscience écologique des amateurs de musique. Ils ont chargé l’institut de sondage YouGov d’interroger près de 2200 Britanniques sur leur sensibilité vis-à-vis de la crise climatique et sur le rôle des musiques actuelles dans la lutte pour la préservation de l’environnement.

Les scientifiques ont constaté que 82% des fans de musique s’inquiètent du changement climatique. Seuls 72% des sondés n’aimant pas particulièrement le quatrième art en disent autant. Si l’enjeu écologique fait partie intégrante des préoccupations des mélomanes, ils sont également plus enclins que les autres à penser qu’il s’agit d’une véritable priorité. La majorité d’entre eux (54%) est d’accord pour dire que "la lutte contre le dérèglement climatique devrait être une priorité absolue maintenant, avant tout autre chose", contre 47% des sondés qui ne sont pas des fans de musique.

Pour Matt Brennan, professeur à l’université de Glasgow, ces résultats illustrent le rôle primordial que peut jouer la musique pour sensibiliser le grand public à la crise environnementale. "La culture musicale joue depuis longtemps un rôle-clé dans les mouvements sociaux, et ces données montrent que ce lien est encore fort de nos jours lorsqu’il s’agit de l’urgence climatique", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cela devrait envoyer un message fort à l’ensemble de l’industrie musicale, aux maisons de disques, aux promoteurs de concerts, aux plateformes de streaming, aux artistes et aux autres acteurs du secteur.

Ces dernières années ont vu l’apparition de nombreux collectifs concernés par les questions écologiques dans le monde des musiques actuelles. Music Declares Emergency (MDE) est l’un d’eux. Ce groupe d’artistes, de professionnels de la musique et d’organisations est né en Angleterre en 2019 pour fédérer la filière musicale autour de l’urgence climatique et contribuer à réduire son impact environnemental. Plus de 3000 artistes ont signé sa déclaration interpellant les pouvoirs publics sur l’état d’urgence au niveau climatique et écologique, dont Billie Eilish, Arcade Fire, Annie Lennox ou encore les membres du groupe The 1975.