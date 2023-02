Les fans de Metallica n’oublient pas Cliff Burton

L’an dernier, le guitariste de Metallica, Kirk Hammett, avait fait l’éloge de son ami disparu : "Je ne sais pas s’il savait que sa vie prendrait fin bien trop tôt, mais il vivait en tout cas chaque jour comme si c’était le dernier. Et cela m’a beaucoup inspiré. Quand je traverse des situations difficiles, je me souviens juste de Cliff me demandant "Qu’est-ce qui compte vraiment pour toi ?". C’était un type mentalement très fort. Parfois têtu, ce qui menait à des disputes de temps en temps. Mais nous étions frères, et il a eu une énorme influence sur nous tous."