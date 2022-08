Les fans de Kate Bush célèbrent son anniversaire

C’est ce samedi 30 juillet qu’on fêtait l’anniversaire de Kate Bush lors du Most Wuthering Heights Day Ever, un événement qui a lieu chaque année et où tout le monde se déguise comme la chanteuse dans le clip (2e version) de "Wuthering Heights", mais cette année, avec le regain de popularité qu’elle connaît grâce à la série Stranger Things, l’engouement a été énorme.

D’Uppsala en Suède à Dunedin en Nouvelle Zélande, les fans du monde entier se sont rassemblés pour recréer la fameuse chorégraphie du clip que vous retrouverez tout en bas de cet article.

C’est le Brighton Fringe Festival 2013 qui est à l’origine de cet événement devenu aujourd’hui international et pérenne depuis lors. Tout un tas de "Cathy" se réunissent dans des parcs vêtu(e) s d’une tunique rouge et dansent sur le hit de 1978. Et cette année, la foule était présente en masse grâce à la présence du titre "Running up that Hill" dans la série ultra-populaire Stranger Things.

L’événement ne sert pas qu’à célébrer l’artiste, il permet aussi aux communautés de s’amuser et même parfois de lever des fonds pour des actions caritatives.

Voici quelques-unes des prestations qui ont eu lieu ce week-end :