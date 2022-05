Les fans de Feyenoord lancent un crowdfunding pour acheter Cyriel Dessers

A coup de buts et d’entrées décisives, Cyriel Dessers a conquis le cœur des fans de Feyenoord. Au point que les fans de Rotterdam sont prêts à toutes les folies pour s’attacher définitivement les services de l’attaquant belgo-nigérian. Un crowdfunding a même été lancé pour financer le transfert.



Depuis son arrivée à Rotterdam, Dessers est rarement titulaire mais il est diablement efficace. Il avait donné le ton dès sa première apparition. Monté u jeu à la 85e minute, il avait trouvé le temps de délivrer un assist et de marquer un but face au PSV.



Avec 17 buts et 4 assists, il contribue à la bonne saison du club néerlandais. Il brille particulièrement en Conference League, compétition dont il est le meilleur buteur avec 10 réalisations.



Dessers est prêté par le Racing Genk et le contrat de location est assorti d’une option d’achat fixée à 4 millions. Un montant élevé qui a fait hésiter Feyenoord. Les fans ont mis la pression et veulent à tout prix converser leur "supersub". Quitte à mettre la main au portefeuille. Un crowfunding qui a déjà réuni plusieurs dizaines de milliers d’euros a été lancé. Preuve de l’attachement des supporters à Dessers.



"Cela montre à quel point nos supporters vivent pour leur club et à quel point ils apprécient Cyriel", a confié Arne Slot, l’entraîneur de Feyenoord au Telegraaf. "Qu’ils veulent dépenser leur argent pour acheter Dessers est une très belle initiative. Mais elle n’a aucune chance d’aboutir. C’est vraiment impossible d’un point de vue juridique, fiscal et réglementaire".



L’espoir de voir Dessers encore à Rotterdam la saison prochaine n’est pas tout à fait éteint. Le club étudie d’autres pistes pour finaliser ce transfert.