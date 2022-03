Les fans de Britney en PLS : Elle a supprimé son Instagram

Pour rappel, ça fait maintenant pas mal de temps que la santé mentale de Britney inquiète, on se rappelle des épisodes du mouvement #FreeBritney suite à sa mise sous tutelle (levée depuis), les accusations de maltraitance à l’encontre de sa famille, son supposé passage en hôpital psychiatrique pour soulager ses troubles bipolaires, …

Instagram a cet avantage et cet inconvénient d’être le moyen de communication le plus transparent et le plus direct qui soit. Laissant transparaître les moments de joies intenses tout comme les mauvais instants. Britney a régulièrement posté des photos ou des vidéos troublantes qui laissaient souvent dubitatifs celles et ceux qui la suivent. Souvent des posts étaient supprimés peu de temps après avoir été postés et cette fois Britney aurait été plus loin en supprimant l’intégralité de son compte.