Les fans belges regarderont-ils le Mondial 2022 ? "C’est un évènement exceptionnel… mais on sait qu’il y a eu beaucoup de morts"

Et Karine, 56 ans, d’embrayer : "La Coupe du monde, c’est un évènement exceptionnel. Il est plus que dommage que cette organisation ait mis de côté l’environnement et les droits sur les chantiers. C’est perturbant de se dire que toute l’attention mondiale va être posée sur des endroits où on sait qu’il y a eu beaucoup de morts. Je regarde très souvent du football et je vais continuer de le faire durant lors de ce Mondial."

Même s’il est un grand fan du ballon rond et des grandes stars du foot, Christophe, 27 ans, préfère rester réaliste : "Boycotter totalement un évènement comme celui-là, c’est impossible je pense. On va en entendre parler partout, à gauche, à droite, du matin au soir. Le marketing fera son travail comme d’habitude. L’idéal, ce serait qu’on tire les leçons de cette déplorable attribution et qu’on soit beaucoup plus attentif à l’avenir, en imposant par exemple des critères plus exigeants."

Le Mondial qatari débutera le dimanche 20 novembre. La finale de la compétition aura lieu le dimanche 18 décembre.