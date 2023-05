Les familles monoparentales plaident pour la création d'un statut spécifique

À Liège, le Collectif Co.Fa.Mon, c'est-à-dire le Collectif pour Familles Monoparentales, soutient depuis 2017 des parents solos.

"Lorsqu’une famille avec 3 enfants éclate, explique la présidente du collectif, Marie-Claire Mvumbi, il y a toujours 3 enfants à loger, mais on n’a plus les moyens de payer ou de louer une maison avec un nombre de chambres suffisant. Ces familles se lancent donc à corps perdu dans la recherche effrénée d’une location, mais souvent elles butent devant la difficulté des propriétaires qui vont spontanément aller vers un couple avec deux revenus, plutôt que vers un parent solo avec un seul revenu. La deuxième difficulté est que les charges ne sont pas divisées par deux. Le revenu est divisé par deux, mais les charges ne le sont pas. Il faut trouver une maison suffisamment grande et confortable. Il faut pouvoir la chauffer. Il faut pouvoir payer la facture d’électricité. Et on n’allume pas la lumière deux fois moins lorsqu’on est une maman solo. On se retrouve avec la même quantité de factures à assumer, mais avec un seul revenu. Et ca, c’est vraiment dramatique".