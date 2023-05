Les faits marquants de la 2e journée à Roland-Garros : Fognini s’offre Auger-Aliassime, les Belges s’inclinent

Diego Schwartzman a connu des derniers mois délicats et n’a pas souvent goûté à la victoire. Mais l’Argentin s’est toujours battu et son travail a fini par payer. Il a remporté son premier tour face à Zapata Miralles en cinq sets après 3h40 de match et avoir été mené deux manches à rien (1-6 6-7 (5/7) 6-2 6-0 6-4). Retombé au 95e rang mondial, Schwartzman va pouvoir s’appuyer sur cette victoire pour tenter de retrouver son meilleur niveau.

Stan Wawrinka revient aussi de loin. Le Suisse de 38 ans a été écarté des terrains de nombreux mois et tente de revenir au premier plan. Vainqueur de Roland-Garros en 2015, le Suisse espère à nouveau briller à la Porte d’Auteuil. La première étape est franchie puisque le 89e joueur mondial a remporté son premier tour face à Ramos Vinolas. Il aura tout de même fallu 4h39 et cinq sets au triple vainqueur en grand chelem pour venir à bout de l’Espagnol (7-6 (7/5) 6-4 4-6 (2/7) 1-6 6-4).