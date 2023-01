Les faisans ne sont pas tous égaux face au renard.

Les faisans les plus susceptibles de terminer leur existence dans la gueule d'un prédateur étaient ceux ayant une piètre mémoire de référence spatiale. Leur fin était aussi beaucoup plus probable aux frontières de leur territoire.

"La connaissance d'une zone aide le faisan à rester vivant" et inversement, selon le Dr Joah Madden. Même dans les zones de chasse préférées des renards, que M. Heathcote a baptisés "territoires de la mort", les chances de survie d'un faisan dépendent avant tout de son expérience du terrain. Les plus habiles n'évitent pas la zone de la mort mais "avec le temps, ils peuvent apprendre quelles sont les voies les plus rapides et les plus sûres pour échapper à une attaque". Pour les faisans qui échappent aux crocs, reste le risque de finir criblé de plomb par l'homme...