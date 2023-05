Les factures d’énergie moins chères en Belgique que dans la plupart des pays voisins

Les factures d’énergie sont moins chères en Belgique que dans la plupart des pays voisins. Cela vous étonnera peut-être, mais ce sont les conclusions d’une étude commandée par la GREG, le régulateur fédéral de l’énergie.

Cette étude, réalisée par le bureau d’audit et d’expertises PricewaterhouseCoopers, compare le prix du gaz et de l’électricité belge avec les prix pratiqués en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni en 2023. Et les consommateurs belges s’en tirent plutôt.

Une situation meilleure en 2023

Même si les prix du gaz et de l’électricité restent plus élevés qu’avant la guerre en Ukraine, la situation des consommateurs belges est meilleure en 2023 qu’en 2022.

Pour le gaz, les factures des ménages belges sont les moins chères en comparaison avec nos voisins. Pour l’électricité des ménages, seule la France fait mieux, nettement mieux que la Belgique, grâce à une régulation pus forte des prix.

Le coup de pouce de la TVA à 6%

Les ménages français paient environ 600 euros de moins en moyenne par an que les ménages belges pour leur électricité. La CREG note que la baisse de la TVA à 6% explique en partie les bons résultats belges, en tout cas en ce qui concerne la consommation des particuliers.

Les entreprises moins bien loties que les particuliers

La situation pour les entreprises est plus contrastée. Tout dépend du profil de consommation. Les grosses industries, grandes consommatrices d’électricité et reliées au réseau haute tension en Belgique auront en moyenne des factures plus salées que dans les pays voisins, sauf au Royaume Uni où l’énergie est la plus chère.

La Creg précise d’ailleurs que la position concurrentielle des entreprises belges s’est dégradée par rapport à nos voisins.