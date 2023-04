Les factures d'électricité des européens ont bondi de 20% sur un an au second semestre 2022

De même, les factures de gaz des ménages de l'UE se sont en moyenne établies à 11,4 euros pour 100 kWh au second semestre 2022, contre 7,8 euros un an plus tôt.

Les pays de l'Est, très dépendants du gaz russe, ont été lourdement touchés: les prix du gaz ont plus que triplé en République tchèque, bondi d'environ 160% en Roumanie et en Lettonie, et ils ont doublé en Lituanie comme en Belgique. Seuls deux pays (Croatie et Slovaquie) ont enregistré des hausses inférieures à 20%, selon Eurostat.