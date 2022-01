Les faces cachées de la banane au cœur d’une exposition numérique

L’exposition est séparée en trois sections, à savoir "violences", "écosystèmes" et "identités", pour montrer comment le commerce de la banane a profondément modifié les paysages et les cultures latino-américaines. C’est particulièrement frappant dans l’installation artistique "La memoria de las frutas" de Claudia Claremi. Des résidents de San Juan y décrivent des fruits poussant traditionnellement à Porto Rico, mais qui se font de plus en plus rares à cause de la culture massive de la banane dans le pays.