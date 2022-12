Les façades du bâtiment Glaverbel sont désormais protégées

Le gouvernement bruxellois vient de protéger définitivement les façades du bâtiment Glaverbel en les inscrivants comme monument sur la liste de sauvegarde. Les abords du bâtiment sont eux classés comme site et également protégés, a annoncé mardi le secrétaire d’État en charge de la Protection du patrimoine, Pascal Smet (Vooruit).

L’ancien siège du Glaverbel a été élaboré en 1962-1964 par quatre architectes de renommée : Renaat Braem, André Jacqmain, Victor Mulpas et Pierre Guillissen. Il a été construit pour la société Glaverbel, résultat de la fusion de Glaver et Univerbel, les deux leaders en production de produits verriers sur le marché belge.

Le bâtiment se développe sous la forme d’une couronne et s’implante dans un site arboré de 3,25 hectares. La forme choisie découle d’une analyse précise des besoins du Glaverbel ainsi que de l’environnement et non d’une recherche d’originalité. La forme de couronne respecte les plantations du parc dans lequel elle s’implante et s’adapte à la forme du terrain. L’édifice bas sauvegarde le caractère résidentiel du quartier. En outre, cette forme présente une grande souplesse fonctionnelle car elle permet aux différents services de s’implanter les uns à côté des autres en réduisant les espaces de circulations verticales et horizontales, ce qui rationalise au maximum l’espace.

La demande de classement de la façade a été introduite par le propriétaire en mai 2021. La Commission Royale des Monuments et des Sites a remis son avis en octobre 2021. En avril 2022, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a entamé la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde comme monument des façades de l’ancien siège de la société Glaverbel et comme site de ses abords qui se clôt par cette décision en décembre 2022. Pascal Smet commente :