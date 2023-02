Les fabuleuses photos de Sam Smith pour The Perfect Magazine

Pour son quatrième numéro, le magazine de mode Perfect a choisi Sam Smith en couverture avec un shooting incroyable du chanteur qui, décidément, ose être lui-même et n’a jamais semblé autant épanoui. N’en déplaise, une fois de plus, aux esprits étriqués.

Ce tout nouveau numéro s’inscrit dans le thème de l’autonomie, définit comme suit : "le pouvoir de soi, du choix personnel, de l’indépendance. C’est la capacité de prendre ses propres décisions, de vivre comme bon nous semble."

Et parmi le casting de personnalités illustrant le thème, Sam Smith, évidemment ! Après son clip "hot" du morceau I’m Not Here To Make Friends, et après la performance de dingue aux Grammy Awards, le chanteur non-binaire pose dans des tenues originales faites de latex, bottes, corset… et même comme saucissonné par du fil. Des photos créatives qui semblent une fois de plus montrer qu’il est totalement réconcilié avec son corps.

Dans ce numéro, on y verra aussi Victoria Beckham, Liv Tyler, Naomi Campbell et Lila Moss entre autres.

L’été dernier, Nicole Kidman avait surpris, elle aussi, en faisant la cover du magazine américain, en apparaissant ultra-musclée.