Les extraterrestres, ces "petits êtres verts" qui n'ont cessé d'exciter notre imaginaire occidental

Un autre grand classique dans les histoires d’alien, est celui de l’enlèvement via une grande lumière éblouissante (venant très souvent de la fameuse soucoupe volante). Deux faits divers peuvent être liés à cette représentation des extraterrestres visitant notre planète : celui de l’expérience d’un couple rentrant de voyage en voiture, et d’un caporal en patrouille avec huit soldats.

En 1961, Betty et Barney Hill font route dans le New Hampshire, de retour de vacances. Ils aperçoivent une lumière étrange, qui sort d’un objet de forme circulaire. Avec ses jumelles, Barney pense même y voir des hublots avec des individus à l’intérieur. Voyant que la lumière se dirige vers eux, le couple reprend prestement la route, et se retrouve 55km plus loin, deux heures plus tard, sans s’en rendre compte. Ils ont vécu un "missing time", ou temps manquant en français, concept clé dans les théories d’enlèvement extraterrestre. Par la suite, sous hypnose, les deux raconteront qu’ils ont été emmenés dans un vaisseau par des petits hommes chauves aux grands yeux, et qu’ils ont subi un examen médical. L’histoire sera relatée dans le film "La nuit des extraterrestres", de 1975.