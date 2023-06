Les expositions immersives vont-elles signer la mort des musées ?

Alors que l’exposition Van Gogh a réalisé plus de 100.000 entrées depuis le mois de février, le succès de ces expositions ne semble en rien décroître. Une réussite que David Zylberberg explique grâce au concept unique de ces projets : la création d’un nouveau monde, un nouveau regard sur les œuvres d’art d’artistes internationalement connus. Une démarche qui propose, selon lui, une expérience plus vivante à un public qui cherche le divertissement et qui n’a pas toujours les clés et les moyens de se rendre aux expositions des œuvres originales.

Pourtant, Pierre-olivier Rollin porte un regard plus critique sur ces expériences immersives et insiste sur le fait qu’il est nécessaire de comparer ce qui est comparable. En termes d’entrée, précise-t-il, certains musées font bien plus que ces expositions qui attirent certes plus de gens que les musées de province. Tout est une question d’échelle pour le directeur du musée d’art de la Province de Hainaut. Toutefois, il est clair pour lui, que les expositions immersives sont un nouvel outil de médiation intéressant qui fait le lien entre le public et l’œuvre originale. Bien qu’elles ne remplacent en rien l’œuvre, c’est une manière plus dynamique et actuelle de communiquer une information sur l’artiste. Il précise : "C’est une autre manière d’appréhender l’œuvre. Mais ce n’est pas l’œuvre en soi". Pour lui, c’est en effet un moyen de réduire l’écart entre l’œuvre et tout un chacun. C’est un outil de médiation parmi d’autres déjà utilisés dans les musées. Un outil qu’il faut toutefois utiliser de manière prudente puisqu’il s’avère coûteux à mettre en place dans les musées. Il peut également entraîner un effet pervers déceptif lorsque le public découvre l’œuvre originale parfois plus terne que sa reproduction virtuelle.