Les expositions du Delta à voir jusqu’au 8 janvier 2023

Le Delta accueille en ce moment trois expositions - visibles jusqu’au 8 janvier – abordant des thématiques actuelles variées : l’une questionne la place du genre dans nos sociétés, l’autre défie nos perceptions et la dernière nous interpelle sur l’avenir. Les congés sont une belle occasion de ne pas les manquer !

L’exposition Fais pas ton genre ! Stéréotypée, la pop culture ?, visible dans la salle 7e Ciel, interroge la place que la pop culture accorde à la question de l’égalité homme-femme, à la communauté LGBTQI +. Pour y répondre, la galerie présente de nombreux éléments d’observation : une BD de Mathilde van Gheluwe retraçant le parcours d’une jeune cheffe d’orchestre et d’un jeune danseur de ballet, une exposition dédiée à l’œuvre de la bédéiste féministe suédoise Liv Strömquist, un jeu interactif sur les clichés hommes/femmes, un espace gaming autour de la question du genre, des outils pour déchiffrer les stéréotypes dans la publicité, un coin bibliothèque et littérature…

L’exposition Sans vue, cent perceptions, tout à fait singulière, est destinée à être découverte par le toucher, l’ouïe, éventuellement le goût. L’association Eqla a invité dans le cadre de son centième anniversaire des artistes belges contemporains à créer autour du sens et de la perception. Les visiteurs sont incités à découvrir le parcours les yeux bandés. L’objectif est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les personnes aveugles ou malvoyantes pour accéder à l’art et à la culture et de proposer aux personnes atteintes d’une déficience visuelle une exposition qui leur soit directement accessible. En parallèle, huit femmes malvoyantes exposent chacune une œuvre photographique.

L’exposition de Maëlle Dufour & Jean-Michel François, présente le travail du duo de plasticiens belges Maëlle Dufour née en 1994 et Jean-Michel François né en 1955 autour de leurs créations récentes. Maëlle Dufour, artiste visuelle, questionne le progrès à travers ses sculptures et installations : les décadences qu’il engendre mais aussi l’espoir qu’il inspire. Dans ses œuvres, elle aborde l’origine, la mémoire et la renaissance : Les ruines peuvent-elles être un renouveau ?

Jean-Michel François est peintre, fidèle à son style de jeunesse, il réalise des tableaux mixant acrylique et crayons de couleur aux teintes souvent grises, bleues et noires. Seul l’œil attentif saura distinguer dans cet univers sombre les formes intrigantes et les mondes mystérieux qui se dégagent de ses peintures.

