Les expositions à venir au Musée de la photographie de Charleroi

Le photographe italien Vasco Ascolini est déjà particulièrement familier avec le musée de Charleroi. D'abord photographe de théâtre, il s'est tournée depuis quelques années vers l’architecture. De ses photos en noir et blanc, ombres et lumières composent l'image et offre un nouveau regard sur des bâtiments que nous connaissons tous. Christelle Rousseau, commissaire de l’exposition écrit ceci à propos de son travail : " Alliant le regard et le talent d’un peintre, d’un sculpteur, d’un architecte et d’un metteur en scène, Vasco Ascolini façonne un univers d’images où le noir orchestre le spectacle du monde. Maniant la lumière comme un pinceau ou un outil de taille, il détache ses sujets d’une obscurité profonde au bord de laquelle on se sent vaciller, soulignant les lignes maîtresses d’un palais, dessinant un visage de pierre, prolongeant le geste d’une danseuse… "