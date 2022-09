Les expositions à venir au Musée de la photographie de Charleroi

Le musée de la photographie de Charleroi accueille à partir du 24 septembre, le travail de cinq photographes. Hommage posthume, mise en lumière de talents émergents, noir et blanc, couleur, argentique et numérique, les œuvres sont plurielles et transportent les visiteurs dans leurs univers multiples.

Parmi les artistes exposés, le musée continue de mettre en avant les éminents photographes étasuniens, et cette année, c’est le tour de Lisette Model. La photographe d’origine autrichienne, ayant fui le fascisme a marqué le milieu de la photographie par sa pratique à la fois documentaire, sociale et résolument moderne. C’est également une des premières femmes photographes à atteindre une réelle reconnaissance de son vivant dans un monde majoritairement masculin. L’exposition Lisette Model présente un ensemble de 150 œuvres évoquant chacune de ses séries emblématiques : de la Promenade des Anglais à Nice, en passant par les clochards croisés à Paris, les vitrines aux reflets superposés, les jeux de jambes captés depuis une bouche de métro à New York, mais aussi les prostituées, travestis ou chanteuses de boîtes de jazz.